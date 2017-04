Infrax fusioneert volgende maand al met Eandis: "Factuur zal lichtjes dalen."

Limburgse politie-inspecteurs worden na hun opleiding steeds vaker ingezet in Brussel, in de strijd tegen terreur, ook al hebben ze daar niet voor gekozen. De Vlaamse Regering zet het licht op groen voor de ontwikkeling van De Albertknoop. Lanaken en Maastricht plannen er een grensoverschrijdend bedrijventerrein en er komt een groene natuurverbinding voor fietsers en wandelaars. CAD Limburg helpt deze week jongeren met een gameverslaving tijdens een kamp in Beringen. Een ex-gameverslaafde getuigt. En I Love The 90's viert dit weekend zijn tiende verjaardag in een hopeloos uitverkochte Ethias Arena.