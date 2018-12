Inge Moors: "Betere verbindingen nodig voor ontwikkeling in Limburg"

De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Limburg krijgt er met Lydia Peeters, de burgemeester van Dilsen-Stokkem een minister bij in de Vlaamse regering. Ze volgt bij de Open VLD Bart Tommelein op, die kiest voor het burgemeesterschap van Oostende. Als minister zal ze volgend jaar in mei ook de Vlaamse lijst van Open VLD in Limburg trekken. Het ziet er naar uit dat de liberalen zo in Limburg met de tandem Lydia Peeters-Patrick Dewael naar de verkiezingen gaan.