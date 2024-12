Ingrid Kempeneers zal uitslag Truiense verkiezingen ook in beroep betwisten

De Moerenpoort in Tongeren opent morgen opnieuw voor het grote publiek. Sinds begin oktober was de poort op slot voor de installatie van een nieuw bezoekersparcours. De Moerenpoort is een stille getuige van het middeleeuwse Tongeren. Deze poort - gebouwd in 1379 - was één van de poorten waardoor je in of uit de stad kon geraken. Van de zes poorten is de Moerenpoort de enige die nog volledig intact is. In 2011 onderging het poortgebouw een grondige restauratie, zowel aan de buitenzijde als de inrichting aan de binnenzijde. In 2022 startte de stad Tongeren het voortraject om de museale invulling te vernieuwen. Samen met het historische projectbureau Geheugen Collectief ontwikkelde de stad Tongeren een nieuw thematisch concept. Dit was de leidraad voor ontwerpbureau Fugzia bv voor de realisatie van de nieuwe invulling. “Voor het ontwerp lieten we ons inspireren door typisch middeleeuwse vormen van schilden en vaandels”, vertelt schepen van Cultuur en Toerisme An Christiaens. “Deze nieuwe vormentaal start langs de buitenzijde om passanten te prikkelen en aan te sporen om de poort een bezoek te brengen. De nieuwe centrale figuur van de Moerenpoort is de poortwachter. Je leert hem meteen kennen bij de toegangsdeur waar hij je om een toegangscode vraagt. Via deze code, gratis te verkrijgen bij Visit Tongeren-Borgloon en in het Teseum, krijg je toestemming om de poort te betreden.” Het centrale uitgangspunt binnen het concept was om de poort terug te laten stralen. “Overbodige informatie en panelen die het zicht belemmerden werden verwijderd. Na de demontage blijft er dan ook een prachtig middeleeuws bouwwerk over. De vitrineschacht, die centraal doorheen de Moerenpoort loopt, is omgevormd tot een boeiende infoplek met op elk niveau toffe kinderopdrachten, audioverhalen en objecten die je langs kijkgaten kan bewonderen”, aldus Christiaens. Belevingstour Via een belevingstour wandel en klim je doorheen het verhaal van de Moerenpoort. De museumthema’s nemen je mee naar het middeleeuwse leven in en rond de poort en laten je kennismaken met de poort als belangrijk onderdeel van de stadsverdediging. Het parcours is in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels. Op elk niveau ervaar je de middeleeuwse ruimte op dezelfde manier. Het inhoudelijke verhaal vind je terug op vaandels via teksten en infographics. De typerende lijntekeningen van de poortwachter en de animatiefilms zijn van de hand van Helene Lespagnard. De tentoongestelde objecten behoren tot de collectie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren. Ze werden zorgvuldig geselecteerd om het verhaal van de Moerenpoort te versterken. Andere objecten uit het oude Moerenpoortmuseum zijn verhuisd naar het stadsarchief in Tongeren. De totale kostprijs voor het ontwerp en de realisatie van de museale invulling door de firma Fugzia bv bedraagt 84.591,10 euro inclusief btw. Daarnaast werden er een aantal renovatie- en aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd zoals een nieuwe houten draagconstructie voor het uitkijkplatform. De kostprijs voor deze werken bedraagt ca. 22.575,95 euro inclusief btw. De Moerenpoort is dagelijks te bezoeken van 10 tot 16 uur. In de kerstvakantie is de Moerenpoort gesloten op 25 december en 1 januari.