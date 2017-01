Inloophuis voor psychisch kwetsbaren in Bilzen

Bij controles geeft het Federaal Voedselagentschap in Limburg horeca-uitbaters in 11 procent van de gevallen een waarschuwing. In 7 procent wordt een proces-verbaal uitgeschreven. Daarmee doet onze provincie beter dan de anderen. Het FAVV treedt altijd op bij anonieme klachten en kan zaken tijdelijk sluiten. In Beringen krijgen zo'n 300 horecazaken deze week de controleurs over de vloer.