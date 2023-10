- Limburgse supporters van de Rode Duivels zitten samen met hun kinderen en de Zweedse fans urenlang vast in het Koning Boudewijnstadion terwijl een terrorist in het centrum van Brussel twee Zweden doodschiet.- In Hasselt opent Ikea de deuren met extra veiligheidsmaatregelen. Politie LRH geeft uitleg over dreigingsniveau drie dat van kracht is in Limburg. We praten erover met gouverneur Jos Lantmeeters.- Volgens Bart De Wever en Willy Claes is de aanslag een voorbode van een moeilijke periode van anti-Westerse terreur die ons te wachten staat.- Het is een historische dag voor meer dan 80.000 Limburgers. De gemeenteraden van Tongeren, Borgloon, Bilzen en Hoeselt beslissen vanavond over een fusie. We gaan live naar Luc in Tongeren en naar Margo in Bilzen.- En Vlaams minister van Werk Jo Brouns lanceert een oproep naar bedrijven om zelf kinderopvang te organiseren. Bij Group Bruno in Bilzen is vanochtend de eerste kinderopvang in samenwerking met Ferm geopend.