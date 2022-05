Inwoners Leopoldsburg verdeeld over terugkeer Wouter Beke als burgemeester

door Tine Oyen

Het ontslag van Wouter Beke zindert nog steeds na, ook in Leopoldsburg waar hij maandag weer de sjerp overneemt van waarneemend burgemeester Marleen Kauffmann. De inwoners van Leopoldsburg hadden het plotse ontslag niet zien aankomen. Velen zijn van mening dat Wouter Beke niet verantwoordelijk is voor de dood van een kind in een crèche in Mariakerke. Dat hij maandag weer de draad oppikt als burgemeester vinden anderen dan weer een overhaaste beslissing, al zijn er ook Kampenaren die hem met open armen ontvangen.