Is industriële sneeuw ongezond?

De griep doet stilaan zijn ronde in Limburg. Huisartsen in onze provincie zien het aantal patiënten met griepsymptomen toenemen. Binnen enkele weken wordt er een piek verwacht. Mensen die zich nog willen beschermen tegen de griep kunnen zich het best laten vaccineren. Vooral voor de risicogroepen is dat nog aangewezen zeggen huisartsen.