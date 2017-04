Is Zuhal Demir een regeringscrisis waard?

Hasselaren kunnen weer gratis hondenpoepzakjes nemen uit de automaten in het centrum van de stad. Nadat TV Limburg een reportage had gemaakt waarin bleek dat de automaten met poepzakjes al maanden leeg staan, heeft de stad de leverancier gecontacteerd. Het bleek een misverstand, en nu zouden in alle automaten weer gratis hondenpoepzakjes te verkrijgen zijn. Al ondervinden heel wat hondeneigenaren dat dat niet altijd het geval is.