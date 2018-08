Jaak Gabriëls stapt uit politiek "Beslissing lag al lang vast"

In juli 2018 hebben we in Vlaanderen dagelijks gemiddeld 1 miljoen 400.000 kubieke meter water verbruikt. Dat is het hoogste verbruik in de voorbije vijf jaar. Het sproeiverbod heeft dus zijn doel volledig gemist. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Vlaams parlementslid Rob Beenders vroeg die cijfers op en trekt aan de alarmbel. Sp.a-Limburg wil een daling van ons waterverbruik met 40 procent tegen 2030.