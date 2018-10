Jagers willen schepen van jacht in iedere gemeente

- Het openluchtmuseum Bokrijk toont zich aan de wereld in het Oostenrijkse Wenen. Het verleende haar expertise voor de realisatie van de wereldvermaarde expo over Breughel en haalt de hele beleving volgend jaar naar Genk. Bokrijk wil zo 100.000 extra bezoekers lokken. - In Hasselt voerden duizenden mensen actie. De vakbonden pleiten voor een waardig pensioen op een redelijke leeftijd. - Noord-Limburgse jongeren waarschuwen in een filmpje over de gevaren van drank en drugs. - En in Limburg Kiest maken we een politieke stand van zaken op in Lommel, in Sint-Truiden wil Open VLD een groot muziekfestival naar Brustem halen en we trekken naar Nieuwerkerken in onze nieuwe TVL-verkiezingsreeks De Eerste Keer.