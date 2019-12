De deputatie schaft het Limburg-symbool af. Er komt een afbouwscenario en er wordt niet langer geld in gepompt. N-VA-gedeputeerde Bert Lambrechts vindt dat het geen zin heeft om er naast het officiële provincielogo, nog een tweede logo op na te houden. Het rode Limburg-symbool is jaren geleden in gevoerd door Sylvain Sleypen en moest mee voor de uitstraling van Limburg zorgen. Volgens Lambrechts kunnen de vrijgekomen middelen beter ingezet worden in het Limburgse onderwijs. Hij zei dat in de decemberzittingen van de provincieraad, waar ook Inge Moors haar plannen voor de komende 6 jaar heeft toegelicht.