- Bij huiszoekingen in Bilzen en Hoeselt zijn er meerdere verdachten gearresteerd in het kader van een drugsonderzoek.- Limburgse co-workingplaatsen voor medische beroepen moeten de wachtlijsten bij tandartsen en dokters terugdringen én de werk-privé balans bij de artsen verbeteren.- De federale regeringsonderhandelingen kunnen beginnen met Bart De Wever als formateur. Zowel Vooruit als cd&v benadrukken dat ze op hun strepen zullen staan om hun stempel te kunnen drukken op een eventueel akkoord.- De OSCAR-QUBE van de UHasselt is succesvol naar de ruimte gebracht door de Ariane 6 raket van ESA. We konden de bijzondere gebeurtenis live meevolgen.- En in Lummen wordt het bouwverlof ingezet met frietjes.