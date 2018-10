In onze laatste aflevering in onze portretten-reeks van gemeenten gaan we naar Pelt. Niet burgemeester Raf Drieskens van Neerpelt, noch zijn collega Jaak Fransen uit Overpelt zijn kandidaat om de sjerp van de fusiegemeente te omgorden. Partijgenoot bij CD&V Frank Smeets schopt het wellicht van de deputatie via de rol van fusiecoördinator tot eerste burgemeester van Pelt. De grootste oppositiepartij is N-VA en die viel nog voor de zomer als een kaartenhuisje in elkaar.