Japanse Tuin klaar voor bloesems, webcam monitort bloei kerselaar

Mijnwerker worden voor één dag. Wie nog op zoek is naar een leuke activiteit tijdens de krokusvakantie, kan terecht in het mijnmuseum in Beringen. Tijdens de rondleiding 'Krokuskriebels' kunnen kinderen het verhaal van de mijnwerkers en hun leven in en rond de mijn ontdekken op be-MINE. De koolmijn van Beringen sloot op 28 oktober 1989. Voor de meeste jongeren is het dus een ver verleden, dat ze niet kennen.