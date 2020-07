Jean Paul Van Bendegem in Meuris test positief: "Onderwijs moet mee de mentaliteit van de bevolking veranderen"

De stad Sint-Truiden wil jonge kunstenaars uit de streek de kans geven om hun talenten ten volle te ontwikkelen. Cultuurcentrum de Bogaard stelt daarom in juli en augustus een atelierruimte ter beschikking aan jong talent, op het hoogste verdiep van het gebouw. In juli neemt Liesbeth Collin, studente fotografie aan campus Narafi in Brussel, haar intrek in de atelierruimte. “Ik heb de atelierruimte ingericht als fotostudio”, zegt Liesbeth. “Voor mijn studies fotografie wil ik volgend jaar graag stage lopen bij een modefotograaf en daarvoor wil ik mijn portfolio in modefotografie uitbreiden voor het einde van de zomer. De atelierruimte in cultuurcentrum de Bogaard is voor mij een grote hulp, omdat ik daar mijn creativiteit de vrije loop kan laten. Momenteel probeer ik zelf ook kledij te ontwerpen die binnen mijn concept past, en deze wil ik dan ook graag in beeld brengen.” Toonmoment “Met dit project willen we jonge Truiense kunstenaars enthousiasmeren en de kans bieden om hun talent te ontplooien”, zegt Schepen van Cultuur Johan Mas (Open VLD). “Ook voor augustus kunnen jongeren zich nog kandidaat stellen om hun project uit te bouwen in de atelierruimte. We kijken alvast uit naar de creatieve ideeën die voor augustus ingestuurd zullen worden.” Na de zomer zal cultuurcentrum de Bogaard ook een toonmoment organiseren, om de resultaten van de deelnemers te exposeren. Jonge beeldende kunstenaars tussen de 15 en 26 jaar kunnen zich ook voor de maand augustus nog kandidaat stellen voor een tijdelijke residentie in cultuurcentrum de Bogaard. Hiervoor stuur je voor maandag 20 juli een mail naar uitbalie@sint-truiden.be met je portfolio en een korte uitleg van waaraan je tijdens je residentie graag zou werken. Gedurende de week na de deadline krijg je te horen of je geselecteerd bent.