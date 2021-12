Jessa als eerste Belgische ziekenhuis bekroond met internationaal duurzaamheidscertificaat

"Personeel in asielcentra haakt af door de vele problemen met niet-begeleide Afghaanse vluchtelingen," dat zegt burgemeester van Lanaken, Marino Keulen. De vechtpartij tussen 40 Afghaanse en Turkse jongeren in het centrum van Genk op kerstdag, is geen alleenstaand geval. Voor de burgemeester is de maat nu echt vol. De jongeren terugsturen naar Afghanistan, gaat niet. Maar het is wel dringend tijd om de groepen uit elkaar te halen en te verspreiden over meerdere asielcentra.