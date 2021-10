Vanaf vrijdag gelden er terug strengere coronamaatregels. Maar Pelt wacht niet en voert de mondmaskerplicht onmiddellijk in, ook het gebruik van de Covid Safe Ticket wordt uitgebreid in de gemeente. De viruscirculatie is de afgelopen weken erg toegenomen, onder meer door het toegenomen aantal contacten en meer activiteiten binnen. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen is in Pelt op 7 dagen tijd toegenomen met 155 procent. De situatie in de ziekenhuizen blijft momenteel beheersbaar, maar de druk is de afgelopen week toegenomen. "Sluiting van sectoren of beperkingen van activiteiten zijn op dit ogenblik niet nodig. Maar de epidemiologische toestand noopt wel tot voorzichtigheid en waakzaamheid. De gemeente Pelt roept iedereen op om extra voorzichtig te zijn en steekt bij de toepassing van maatregelen zelf een extra tandje bij," schrijft de gemeente in een persbericht. Mondmasker verplicht in winkels en publieke binnenruimtenVanaf vrijdag 29/10 is het opnieuw voor iedereen verplicht om een mondmasker te dragen in publieke binnenruimten. Dat wil zeggen dat er vanaf dan in alle gemeentelijke gebouwen (gemeentehuizen, sportcentrum, gemeentewerf, …) een mondmaskerplicht geldt. De gemeente adviseert om daarmee niet te wachten tot vrijdag, maar om het mondmasker al onmiddellijk weer te dragen.Corona Safe Ticket (CST) verplicht in CC Palethe en bij gemeentelijke evenementenHet Corona Safe Ticket is in principe vanaf 1 november verplicht bij evenementen/voorstellingen: - vanaf 200 mensen binnen;- vanaf 400 mensen buiten;- en in de horeca. Zonder CST is het dragen van een mondmasker verplicht.CST bij elke voorstellingHet gemeentebestuur steekt een extra tandje bij. De CST-plicht bij voorstellingen in CC Palethe of bij andere gemeentelijke evenementen gaat al in op zaterdag 30 oktober. "Het CST zal ook verplicht zijn voor iedereen vanaf 12 jaar, ook al zijn er minder dan 200 personen aanwezig. Bezoekers moeten bij het binnenkomen steeds hun mondmasker ophouden tot het CST gescand is. Bij de scan zal aan de bezoeker ook gevraagd worden zich te identificeren," aldus de gemeente. Voor wie een ticket heeft maar geen CST kan voorleggen, is geen terugbetaling voorzien. Bij de meeste voorstellingen in CC Palethe is de bar trouwens open. Dat betekent dat er Horeca-activiteit is en het CST is dan sowieso verplicht. Voor het horecapersoneel geldt een mondmaskerplicht.