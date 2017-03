Jessa ziekenhuis laat jonge ouders betere fysieke band met baby's opbouwen

Het Jessa Ziekenhuis heeft zes zogenaamde co-sleepers in gebruik genomen, babybedjes die met één kant open tegen de zijkant van het bed van de moeder kunnen worden geplaatst. “De co-sleeper helpt jonge moeders om een fysieke en emotionele band met hun baby op te bouwen. Na een keizersnede kun je niet zomaar uit bed om je huilende baby op te pakken.” De eerste dagen na de geboorte zijn cruciaal voor het hechtingsproces tussen de moeder en haar baby. Maar wat als je na een keizersnede enkele dagen aan je bed gekluisterd bent? Een co-sleeper biedt een handige én veilige oplossing, aldus Liesbeth Wuyts, hoofdvroedvrouw van de afdeling materniteit van het Jessa Ziekenhuis. “De baby mee in bed nemen is niet zonder gevaar. Want val je in slaap, dan kan het zomaar gebeuren dat je baby uit bed tuimelt. Dankzij een co-sleeper heb je je baby altijd binnen handbereik, zonder dat je zelf uit bed moet.” De meeste co-sleepers die in de reguliere handel te verkrijgen zijn, voldoen niet aan de strenge veiligheidseisen van het Jessa Ziekenhuis. Liesbeth Wuyts: “We hebben enige tijd moeten zoeken naar het juiste type. De dienst Preventiebeleid van het Jessa Ziekenhuis heeft de bedjes uitvoerig getest op hun veiligheid. We onderwerpen ze bovendien elk jaar opnieuw aan een controle. Ook de aanbevolen richtlijnen inzake veiligheid van Kind & Gezin worden gerespecteerd.” Sabrina Robben, net in het Jessa Ziekenhuis via een keizersnede bevallen van Enrica, is alvast blij dat ze op elk moment van de dag haar baby kan aanraken. “Lichamelijk contact maakt Enrica rustig. Ik moet gewoon mijn hand naar haar uitsteken als ze begint te huilen. Zowel mijn dochter als ikzelf slapen ‘s nachts beter, doordat ik niet moet opstaan om haar te sussen of voeding te geven.”