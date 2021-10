Jessa ziekenhuis leidt verpleegkundigen op om kankerpatiënten te begeleiden rond seksualiteit

De vierde coronagolf is nu echt begonnen in onze provincie. Het aantal coronabesmettingen in Limburg is de afgelopen week bijna verdriedubbeld. In de ziekenhuizen liggen er zestig procent meer coronapatiënten dan vorige week. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder is de spoeddienst deels gesloten nadat zes medewerkers thuis zitten met corona. Nu de coronacijfers blijven stijgen roepen experts op de coronamaatregelen opnieuw wat aan te scherpen. Zo pleiten ze er onder meer voor om opnieuw het mondmasker te dragen op plekken waar het nu niet meer verplicht is.