Jessa ziekenhuis wil zoveel mogelijk hartoperaties via minimaal invasieve chirurgie.

Limburgse moeders vinden het goed dat ze sneller na de bevalling naar huis kunnen. Uit een pilootproject blijkt dat 80 procent van de kersverse mama's positief is over een kortere kraamtijd van maximum drie nachten. Ziekenhuizen proberen daarop in te spelen door ouders nog voor de bevalling extra te informeren over wat ze moeten als ze met hun kind thuiskomen.