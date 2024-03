De wedstrijd krijgt mogelijk nog een staartje. Het bondsparket is niet van plan om de salonremise blauw blauw te laten en opent een dossier, met name tegen Westerlo. De commentaren op de schijnvertoning zijn niet mals. Bij Genk wassen ze de handen in onschuld. Volgens onze voetbalanalist Stef Wijnants kan Genk ook weinig verweten worden. Genk stond met een man minder op het veld en moest niet meer aanvallen. Het was vooral Westerlo dat geen druk zette en tevreden was. Het was geen doorgestoken kaart, volgens Wijnants. Maar een aanfluiting van de fairplay, dat was het zeker.