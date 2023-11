Jo Brouns wil leegstand in Limburgse handelskernen aanpakken.

"Bosland is een parel waar wij dankbaar gebruik van kunnen maken. De erkenning als nationaal park zal dan ook een boost geven aan het toerisme in Noord-Limburg." Dat zegt Erwin Dezeure, directeur van Center Parcs België in ons zondagsmagazine De Toekomstfabriek. De Europese marktleider van vakantieparken is tevreden met een tweede nationaal park in onze provincie. Center Parcs telt vijf vakantieparken in België, waarvan drie in Limburg. "Onze mooie natuur is een grote troef, die ook veel toeristen uit het buitenland lokt", aldus Dezeure. Terhills in Dilsen-Stokkem kan zo al voortbouwen op de uitstraling van het Nationaal Park Hoge Kempen. Center Parcs verwacht dan ook een Bosland-effect in de bezoekersaantallen.