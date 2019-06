Johan Sauwens is bereid zichzelf opzij te zetten als dat nodig is

Johan Sauwens en Bruno Steegen, de twee grote overwinnaars van de verkiezingen in Bilzen, eisen dus beiden het burgemeesterschap op. Dat bleek gisterenavond al snel toen de uitslagen bekendraakten aan De Kimpel in Bilzen. Later op de avond gingen ze feesten met hun achterban in het centrum van Bilzen. Het beloven nog lange en zware onderhandelingen te worden, want het water tussen Sauwens en Steegen is erg diep.