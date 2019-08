Geen euforie bij de sp.a in Limburg, maar vooral bescheidenheid. Want de sp.a zit nog lang niet in een Vlaamse regering met de N-VA, ook al heeft de partij gisterenavond het licht op groen gezet om te gaan onderhandelen, als ze daarvoor uitgenodigd wordt. Dat zal gebeuren op basis van het sp.a-programma met sterke, sociale accenten. De lat ligt hoog, volgens sommigen tè hoog. Belangrijk voor Limburg is dat Meryame Kitir mee in de cockpit bij de gesprekken. Dat zegt voorzitter Alain Yzermans van sp.a-Limburg. Het is voor het eerst sinds de verkiezingen dat hij spreekt.