Johan Sauwens (Trots Op Bilzen) viert overwinning met speciale taart

Johan Sauwens en Bruno Steegen, de twee grote overwinnaars van de verkiezingen in Bilzen, eisen beiden het burgemeesterschap op. Het beloven nog lange en zware onderhandelingen te worden, want het water tussen de twee is erg diep. Een coalitie zonder Trots op Bilzen is niet mogelijk, tenzij het cordon sanitaire sneuvelt en dat is erg onwaarschijnlijk. Maar Beter Bilzen van Bruno Steegen drijft de prijs op en kijkt in de richting van de N-VA, gisterenavond nochtans de grote verliezer, maar wel de trouwe bondgenoot van Steegen in het schepencollege de afgelopen 6 jaar.