Johann Leten (Voka): "Wie wel nog werkt, mag niet benadeeld worden"

Acht op de tien Limburgse bedrijven blijven draaien ondanks de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VKW Limburg. Eén op drie blijft volledig operationeel, ongeveer de helft blijft gedeeltelijk aan het werk. Uit een rondvraag van VKW Limburg bij 1000 Limburgse bedrijven blijkt dat een groot deel van de ondernemingen blijft draaien ondanks het coronavirus. 33,8 % van de Limburgse bedrijven geeft aan nog volledig operationeel te zijn en 49,3 % is nog gedeeltelijk aan het werk. 16,9% heeft de deuren voor onbepaalde tijd gesloten. “We begrijpen heel goed dat een aantal bedrijven ervoor kiezen om de deuren te sluiten of erger nog: verplicht worden dat te doen”, aldus Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg. “Gezondheid gaat uiteraard boven alles”. 'Blijf in uw kot, maar wel aan de slag!' Toch wil VKW Limburg benadrukken dat het cruciaal is dat de economische keten niet stilvalt. “Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat onze heldhaftige zorgverleners de strijd die ze voor ons voeren, kunnen blijven voeren en winnen.” VKW Limburg roept dan ook op om zo veel mogelijk aan het werk te blijven. “Zeker de zogenaamde ‘essentiële sectoren” moeten absoluut paraat blijven om het land draaiende te houden”, aldus Lemmens. “Iedereen die vandaag, op welke manier dan ook - met inachtneming van de regels - aan de slag blijft, verdient onze volle steun en krijgt van ons ook een eresaluut.”