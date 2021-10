Joke Bossers (expert palliatieve zorg): "Corona leerde ons dat nabijheid belangrijk is voor patiënten"

Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid zet stad Genk in samenwerking met Logo Limburg het thema ‘ontmoeting’ in de kijker. Over heel Genk staan babbelbanken: gepimpte banken waar Genkenaren elkaar treffen om een goed gesprek te voeren. Het doel van dit initiatief is geestelijke gezondheid bespreekbaar maken. Je kunt de babbelbanken van 1 tot en met 10 oktober spotten.De 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid vindt elk jaar opnieuw plaats en dit jaar staat het thema ‘ontmoeting’ centraal. "Door de pandemie hebben we warm contact met elkaar erg gemist. Bovendien maakte de afgelopen tijd duidelijk hoe belangrijk mentaal welbevinden en psychische gezondheid zijn. Banken over heel Genk krijgen een upgrade: een kussentje erbij, bekleed met mozaïeksteentjes of geverfd in bonte kleuren. Geen onderwerp om over te kletsen? Aan elke bank hangt er een bordje met een vraag om het gesprek op gang te brengen", licht schepen van Sociaal Welzijn Ria Grondelaers toe. What’s Up De medewerkers van het OverKop-huis organiseren net zoals vorig jaar een ‘What’s Up’-namiddag. Op 6 oktober verplaatsen ze hun zetel naar het Genkse stadsplein. Hier kunnen jongeren zich in neerstrijken voor een babbel met een van de OverKop-medewerkers of een foto nemen in de photobooth."Vanuit onze ervaring weten we dat een gesprek waarbij je fysiek ook bij elkaar bent enorm veel meerwaarde heeft. Niet alles moet via social media," zeggen Zoë en Kato, van het OverKop-huis in Genk. "Er staan leuke opdrachtjes rond mentale gezondheid te wachten voor de Genkse jongeren. Na afloop krijgen ze een bonnetje waarmee ze een gratis tas soep kunnen drinken in het OverKop-huis aan Rondpunt 26."Workshop voor seniorenOnder leiding van kunstenaar Martine Kindermans wordt er voor senioren op woensdag 6 oktober de workshop ‘Het regent op mijn neus’ georganiseerd in dienstencentrum Ter Hooie. Ze krijgen tips om hun gevoelens, ideeën en gedachten creatief om te zetten in een kunstwerk. Zo brengen Genkse senioren gevoelige thema’s positief in beeld.