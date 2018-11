Jonge vrouw komt om bij ongeval met pikdorser in Lommel

In Hasselt is vanochtend een fietser zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Stokrooieweg. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De fietser werd vanochtend in Stokrooie bij Hasselt aangereden door een personenwagen. Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond bij het ongeval en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. Een verkeersdeskundige ging ter plaatse om de specifieke omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.