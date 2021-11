Jongvolwassenen gaan jarenlang niet naar de tandarts als ze weg zijn bij ouders

Na de 85-plussers krijgen nu ook de 65-plussers een derde prik toegediend in het vaccinatiecentrum in Hasselt. Ook vaccintwijfelaars schuiven in de rij aan. Vandaag krijgen 300 inwoners uit de eerstelijnszone Herkenrode een eerste prik. Vaak gaat het om mensen die door de verstrengde maatregelen nu wél voor het vaccin kiezen. Het Hasseltse vaccinatiecentrum is door de drukte moeten opschalen van drie priklijnen naar zes. Deze ochtend schoven we mee aan in de rij.