Jos en Gilberte uit Hamont-Achel maken dementie bespreekbaar aan de hand van volkssport krulbol

Een medische wereldprimeur in het ZOL in Genk. Het team van cardioloog Wilfried Mullens heeft via baanbrekend onderzoek een verbeterde behandeling voor hartfalen ontwikkeld. Het onderzoek, waar de UHasselt en 29 ziekenhuizen in België aan meewerkten, en waar tientallen jaren van vooronderzoek aan voorafgingen, is vandaag gepresenteerd op het Europees Congres van Cardiologie in Barcelona. Dat is het grootste congres wereldwijd voor hartspecialisten. De nieuwe behandeling, uitgetest bij 519 patiënten, slaat op plasmedicatie bij hartfalen en is veilig, uitermate effectief en - niet onbelangrijk - heel goedkoop.