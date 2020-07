Jos Lantmeeters kan pas aan de slag als hij de eed heeft afgelegd bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers. Daar is het even op wachten, want de federale regering moet nog instemmen met de benoeming van de nieuwe gouverneur. Dat is normaal een formaliteit. Ook de CD&V eiste tot het laatste moment de post van gouverneur op. Zuhal Demir moest in de Vlaamse regering op haar strepen staan en ging voluit voor de kandidatuur van haar rechterhand in de Genkse gemeenteraad. We vroegen haar om een reactie.