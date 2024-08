Kadavers slachtoffers blauwtongvirus blijven liggen, schapenhouders roepen hulp overheid in

Het az Vesalius in Tongeren bouwt een topklinisch expertisecentrum voor de knie uit. Een jaar geleden introduceerde az Vesalius de MAKO-robot, die werkt met artificiële intelligentie en wordt aangestuurd door een orthopedisch chirurg. Nu trekt het ziekenhuis prof en topdokter Johan Bellemans aan. Bovendien komt er nog een tweede chirurgische robot voor het plaatsen van knieprotheses bij.De dienst orthopedie breidt uit met de NextAR-robot, die een ander type prothese plaatst. Gemaakt om de oorspronkelijke status van de knie beter te simuleren, en de stabiliteit van de knie op een andere, vernieuwende manier te benaderen. "Deze tweede robot geeft ons nog meer keuzemogelijkheden," zegt orthopedisch chirurg prof. dr. Kristof Smeets. "De nieuwe technologie, die we zelf mee ontwikkelen, stelt ons in staat om de plaatsing van de knieprothese nog beter af te stemmen op elke unieke patiënt op basis van zijn of haar specifieke diagnose en lichaamsbouw".Meer precisie en sneller herstelDe inzet van de robot zorgt voor minder schade aan de weke delen, minder bloedverlies en meer precisie. Dat zou dan weer kunnen leiden tot minder pijn en een kortere hospitalisatie. Door zowel klassieke als innovatieve methoden te combineren, kan az Vesalius hun patiënten de meest complete zorg bieden. "Binnen onze associatie Orthoteam Limburg breiden we zo de mogelijkheden verder uit om patiënten met knieproblematiek te behandelen, en kunnen we als groep op nationaal en internationaal niveau verder groeien."Versterking van expertiseTopdokter, professor Johan Bellemans, ging een jaar geleden aan de slag als gastexpert in az Vesalius, nu verbindt hij zich officieel aan het ziekenhuis als kniechirurg. Hij zal er opereren maar houdt geen raadpleging."Dokter Smeets en ik zijn gelijkgestemden in ons vakgebied," zegt prof. dr. Bellemans daarover. "Hij is één van de meest getalenteerde artsen die ik mocht opleiden. Ik wil met de beste en meest geavanceerde technologie werken, en kan dat als chirurg in az Vesalius." Zijn komst maakt het mogelijk om zeer moeilijke casussen altijd met twee chirurgen te opereren. "Een wereldautoriteit op vlak van kniechirurgie naast me te hebben in het operatiekwartier is zeer leerrijk en een enorme meerwaarde voor onze patiënten," zegt prof. dr. Smeets. Ziekenhuis van de toekomst"Deze aanpak past perfect in de toekomstvisie op ziekenhuizen. Elk ziekenhuis bouwt niet meer elk specialisme volledig uit, maar legt zich toe op één of enkele specifieke vakgebieden," zegt algemeen directeur Eric Christiaens. "Naast basiszorg van hoge kwaliteit kiezen we er hier voor om een expertisecentrum rond kniechirurgie uit te bouwen."Het ziekenhuis wordt zo ook een leeromgeving van hoog niveau voor toekomstige orthopedisch chirurgen. De dienst heeft een erkenning als stagemeester op zak en op 1 juli is er een fellow gestart.