Kajakkers weer aan het werk op de Spelen in Parijs

34 duizendste van een punt. Zoveel scheelde het of Nina Derwael had haar comeback bekroond met een bronzen Olympische medaille aan de brug. Maar na de eerste ontgoocheling, was Derwael vooral trots op het parcours dat ze had afgelegd richting Parijs. Dankzij haar sterke prestatie in Parijs gelooft de nu 24-jarige Truiense meer dan ooit in haar toekomst aan de wereldtop van de artistieke gymnastiek. Tom Kums had een uitgebreid gesprek met Nina Derwael in het Belgium House: over het gemiste brons, haar nieuwe team en de weg naar LA in 2028.