Kankerpatiëntje Vinz beleeft dag van zijn leven als DJ in de Versuz

Beheerst de artificiële intelligentie binnenkort ons leven en nemen voorgeprogrammeerde computers het van ons over? Het zou zo maar kunnen. Kenners zijn het er over eens dat het een kwestie van tijd is. Op de Corda Campus in Hasselt wordt er al volop geëxperimenteerd. Corda was vandaag het strijdtoneel voor de Race To The Future. Een voorbode van wat ons te wachten staat.