"Kankerverwekkende verf gebruikt in militaire kazerne Zutendaal"

Steeds meer mensen, en ook mannen doen aan yoga. En dat hoeft zeker niet altijd binnen te gebeuren. Zo nam een honderdtal mensen zaterdag deel aan een yoga-evenment in de open lucht. Dat gebeurde in Herk-de-Stad. Organisator Fit en Co zag dat het een succes was en wil ook de komende jaren inzetten op outdoor yogasessies. Maar dan wel op andere locaties in Limburg.