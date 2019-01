Kattenopvang in Tessenderlo op de rand van de afgrond

- Op de eerste werkdag na de kerstvakantie vinden bouwvakkers een lichaam op een bouwwerf in Hasselt. De politie start een onderzoek naar een verdacht overlijden - In Brasschaat is een kunstwerk van Koen Vanmechelen in brand gestoken. Het kunstwerk was een symbool voor hoop en moed voor kinderen wereldwijd - In Hechtel en Leopoldsburg is een kilometerslange afrastering voor everzwijnen klaar. Het hekwerk moet automobilisten beschermen tegen de wilde varkens - En door een klacht van Johan Sauwens blijft Frieda Brepoels voorlopig burgemeester in Bilzen. De nieuwe burgemeester Bruno Steegen kan de eed nog niet afleggen