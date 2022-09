Kempische Brug wisselt van rijvakken: Genkersteenweg drie weken afgesloten

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf maandag 5 september het fietspad op de N76 Rullecovenstraat en Opeindestraat tussen Kerniel (Borgloon) en Kortessem. Het fietspad is bijna acht kilometer lang en wordt aan beide kanten verbreed. De doorgang voor gemotoriseerd verkeer blijft mogelijk via versmalde rijstroken en een omleiding. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil inzetten op veilig fietsverkeer en trekt hiervoor 970.000 euro uit: "Vanuit het relanceplan voorzie ik extra investeringen in fietsinfrastructuur. Verspreid over heel Limburg voeren we zo’n 30-tal gelijkaardige projecten uit, om de staat van de fietspaden langs de gewestwegen sterk te verbeteren. We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt." Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het fietspad aan beide kanten opbreken en verbreden naar twee meter. De werken starten maandag 5 september en zullen in twee fases verlopen. Eerst is het fietspad richting Kortessem aan de beurt en daarna richting Borgloon. Fietsers kunnen tijdens de werken in beide richtingen rijden op het fietspad aan de overzijde. De werken zullen zo'n twee maanden in beslag nemen.