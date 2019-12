Kerk in Broekom wordt gebruikt als noodhulp voor minderbedeelden

- De werken aan het station van Hasselt lopen nog maar eens vertraging op. Minister Bellot beloofde nochtans dat ze deze maand zouden starten, maar daar komt niets van in huis.- De werken aan de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren beginnen in 2026. Dat zegt minister Lydia Peeters in onze reeks over de files in Limburg. Dat betekent dus dat er pas 50 jaar na de eerste plannen een schop in de grond zal gaan. - Een koppel uit As dat zelf met de gezondheid sukkelt, zet hun zorgen aan de kant en deelt gratis kerstbomen uit aan kansarmen.- Het is vandaag warmer in Limburg dan in centraal Spanje. De gemiddelde temperatuur is 15 graden, lokaal kan het zelfs 17 graden worden.- En een openhartige Peter Maes vertelt in TVL Sportcafé hoe werken als trainer bij Lommel SK helend werkt nadat hij in het oog van de storm terecht kwam tijdens de affaire Propere Handen.