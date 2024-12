Genkenaar Pino Canale moet het niveau van het jeugdvoetbal opkrikken in de Verenigde Arabische Emiraten. De voormalige profvoetballer is in Genk al jaren één van de figuren achter de Soccer Talent Academie in Genk. En nu moet hij zijn know implementeren in het Midden-Oosten. Twee jaar geleden was hij al werkzaam in Saudi-Arabië. Maar dat avontuur was van korte duur. Nu werkte Canale voor de voetbalbond en wil hij de komende twee jaar zijn stempel drukken in de Verenigde Arabische Emiraten.