Ketaminegebruik in tien jaar tijd vertienvoudigd: dit is wat het doet met je lichaam

In Genk en Maasmechelen zit er meer PFAS in het drinkwater dan in de rest van Limburg. Dat blijkt uit onderzoek van de nieuwssite Apache. TFA, de kleinste PFAS-variant zit in heel Vlaanderen in het drinkwater. In Limburg vallen de concentratiewaarden van de verontreiniging nog mee. De waarden in Genk en Maasmechelen zouden volgens de EFSA-norm tegen 2028 nog moeten zakken. Het risico voor de volksgezondheid is voorlopig onduidelijk. Maar De Watergroep waarschuwt dat de vervuiling door pesticiden en industrie zo veel mogelijk naar beneden moet.