In de Verenigde Staten blijven de presidentsverkiezingen een nek-aan-nekrace. In 6 staten is het nog steeds wachten op de finale resultaten, maar voorlopig blijft Joe Biden zijn voorsprong behouden. De Democraat pakte vandaag ook de leiding in de staten Georgia en Pennsylvania en zet zo mogelijk een grote stap richting het Witte Huis. President Trump weigert nog steeds de resultaten te herkennen. Dat deed hij afgelopen nacht in een opvallende speech, die door verschillende Amerikaanse nieuwszenders werd onderbroken. Ook enkele Limburgers in Amerika reageren verbaasd op Trump's nieuwe speech.