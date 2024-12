Kijk morgen naar het TVL Voetbaljaaroverzicht

door Niels Christiaens

Naar goede gewoonte zenden we op kerstdag het voetbaljaaroverzicht uit. Drie voetbalvoorzitters en één trainer schuiven mee aan tafel om terug te blikken op 2024. Peter Croonen, David Meekers, Harm van Veldhoven en Stijn Stijnen. De gevoelige overstap van drie Kanaries naar Genk, de bijna-promotie van Lommel en het boerenjaar van Patro Eisden, het zijn maar enkele van de vele thema's. Maar ook het verschil in visie aan tafel als het gaat over de licentievoorwaarden in richting het profvoetbal.