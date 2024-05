Kinderen krijgen hun eerste gsm op hun achtste

Scholengemeenschap “de Speling” organiseert opnieuw een jobbeurs voor startende leerkrachten en zij-instromers. Door het lerarentekort is het steeds moeilijker om de onderwijsjobs ingevuld te krijgen. Toch slagen de Genkse scholen erin om met een gerichte coaching startende leerkrachten te begeleiden en perspectief te bieden binnen het onderwijs. Om potentiële leerkrachten aan te trekken, organiseren de 15 basisscholen van de Speling voor een tweede maal een jobevent. en dit op woensdag 15 mei van 18 tot 20 uur in Casino Modern in Genk. De jobbeurs is bedoeld voor jonge mensen die afstuderen, leerkrachten die al een aantal jaren in de Genkse scholen of elders aan het werk zijn en op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, vastbenoemde leerkrachten die nood hebben om eens een andere werkomgeving uit te proberen en voor zij-instromers die eraan denken om hun huidige job in te ruilen voor een loopbaan in het onderwijs. Er is de mogelijkheid om kennis te maken met de 15 scholen van de Scholengemeenschap. Je kan er een “speeddate” hebben met de directies die mogelijk al een preview geven op vacatures voor volgend schooljaar. Er zal ook een helpdesk zijn met experts die nieuwelingen in het onderwijs wegwijs maken op het vlak van instroom, aanvangsbegeleiding, en administratie. De Jobbeurs gaat door op woensdag 15 mei van 18 tot 20 uur in Casino Modern in Genk.