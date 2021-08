De brug van de E314 over het Albertkanaal in Viversel (Heusden-Zolder) is helemaal klaar. Vanaf vrijdagochtend 9 juli zal het verkeer over de vernieuwde zuidelijke kanaalbrug kunnen rijden in de rijrichting van Nederland. De werken aan de kanaalbrug in Viversel startten in 2016 en hebben dus bijna vijf jaar geduurd. Mede door de moeilijkheden met de waterdichting van de noordelijke brug en de coronaperikelen, heeft de oorspronkelijke planning van de snelwegbruggen ongeveer een jaar vertraging per brug opgelopen. In 2019 ging de noordelijke brughelft open en nu is ook de zuidelijke brughelft klaar. De stalen boogbrug, die dienst deed als tijdelijke brug voor de snelweg, zal na de zomer verhuizen naar de Westlaan in Heusden-Zolder. Daar wordt de bestaande kanaalbrug dan afgebroken. Vlotter verkeer Na het succesvol aanbrengen van de waterdichting, is de afgelopen weken het nieuwe wegdek in asfalt aangelegd op de zuidelijke brughelft. “Het openen van de brug betekent een vlottere doorstroming op het Klaverblad voor het verkeer vanuit Antwerpen richting Nederland", vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). Het omzetten van het verkeer naar de nieuwe brug gebeurt gefaseerd tijdens 2 nachten vanaf woensdagavond 7 juli. Daarbij moet het verkeer dan tijdelijk over één rijstrook in de richting van het Nederland. Al 47 bruggen Albertkanaal verhoogd Intussen zijn al 47 van de 62 bruggen over het Albertkanaal verhoogd tussen Antwerpen en Luik. Nog 10 andere bruggen zijn in uitvoering. “Om de binnenvaart als vervoersmodus nog aantrekkelijker te maken investeren we in de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een doorvaarhoogte van 9,10 m”, vertelt minister Peeters. "De hogere doorvaarthoogte op het kanaal verhoogt het rendement van de binnenvaart en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart doordat schepen met vier in plaats van drie lagen containers kunnen varen. In 2023 zal het project afgerond zijn en zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen.”