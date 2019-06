Klacht van serieverkrachter Ali Baki tegen TV Limburg is ongegrond

In Bilzen gaat Johan Sauwens met Bruno Steegen praten om samen de stad te besturen, nadat de N-VA in het TVL-middagnieuws het aanbod van Sauwens om een coalitie van de verliezers te vormen naar de prullenmand heeft verwezen. Het hitteplan treedt in werking, nu we enkele dagen van extreme warmte krijgen. Denk ook eens aan uw huisdier en neem extra voorzorgen. Het aantal automobilisten met drugs achter het stuur, neemt alarmerende vormen aan. De politie LRH en de PXL starten een campagne. Ze zijn gegeerd wild op de Limburgse arbeidsmarkt. Toekomstige industrieel ingenieurs leggen hun masterproef af en wij mochten erbij zijn. En top chefs Pepe en Laurens testen het nieuwe kookeiland van de hotelschool in Hasselt uit.