Klooster Opgrimbie is ontwettig ingepland: zusters zitten in een nietig klooster

Het Vlaams Belang gaat zondag in Genk betogen bij het restaurant Anatolia, waar de extreem-rechtse Turkse partij MHP op dat ogenblik een bijeenkomst wil houden. De MHP wordt gelinkt aan de Grijze Wolven. De vraag is of de samenkomst nog kan plaatsvinden, want de veiligheid is mogelijk niet gegarandeerd. Want wat als het tot rellen komt? Op dit moment is burgemeester Wim Dries overleg aan het plegen. Eerder verbood Bart De Wever in Antwerpen om dezelfde reden een gelijkaardig initiatief van de MHP.