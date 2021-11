De federale gerechtelijke politie van Limburg heeft deze ochtend een MDMA-labo ontdekt in een boerderij in Peer. De speurders vonden meerdere vaten en gasflessen, wat er op wijst dat er recent nog MDMA geproduceerd werd in het lab. Eén verdachte werd gearresteerd. De federale gerechtelijke politie van Limburg viel deze ochtend binnen in een boerderij in de gemeente Wijchmaal-Peer, Molhemstraat 32-32B. Het gaat om een boerderij met een aanpalende grote loods, gelegen op ongeveer 20 kilometer van de grens met Nederland in een landelijke (bosrijke) omgeving. Daar werd een MDMA-labo aangetroffen. MDMA is het basisproduct voor de aanmaak van XTC. In het pand werden onder meer enkele vaten en gasflessen aangetroffen, die wijzen op recente productie. Er werd één verdachte gearresteerd. "De aanwezigheid van experimentele labo’s in een dergelijke omgeving creëert een direct gevaar voor omwonenden (bv. risico op brand of ontploffing) en voor het milieu (afval-lozingen). Om die reden is de politie dan ook onmiddellijk tussengekomen. Ook de bestuurlijke overheden werden ingelicht," laat het parket in een persbericht weten. De bevoegde diensten werden ingeroepen om de restanten van het labo professioneel op te ruimen en te vernietigen.