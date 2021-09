In La Butte aux Bois in Lanaken is vanaf vandaag een bronzen buste te bewonderen van kunstenaar Tom Herck. Speciaal aan het kunstwerk is een zeldzaam stuk marsmeteoriet van bijna 1 kg dat het hart van de buste uitmaakt. Hiervoor werkt La Butte aux Bois samen met Granada Gallery, met hoofdkantoor in Tucson, Arizona.