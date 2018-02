Koning ontvangt Britt Taels als beste leerkracht uit Limburg

Deze gruwel nooit meer. Enkele laatstejaars van het Sint-Jan Berchmansinstituut in Zonhoven hebben in Polen de concentratiekampen van Auschwitz en Birkenau bezocht. Geen plezierreisje, want ze hebben met hun eigen ogen kunnen vaststellen tot wat de mens in staat is. Meer dan 1,1 miljoen Joden, zigeuners, homoseksuelen en gehandicapten werden in de Tweede Wereldoorlog uitgeroeid en vergast door de nazi's. Het ministerie van Defensie organiseerde samen met het War Heritage Institute deze reis om de littekens van de oorlog nooit te vergeten.