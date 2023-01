Koppel lichtgewond na ongeval met everzwijnen op E313 in Diepenbeek

Nu er trajectcontroles zijn bijgekomen op het Genks grondgebied, hebben omliggende wijken het gevoel dat er meer sluipverkeer is in hun straten. Dat is ook zo voor de wijk rond de Zagerijstraat, die parallel loopt met de Weg naar As waar er trajectcontroles zijn. De Stad Genk zegt dat het verkeer wat toegenomen is in de omliggende wijk, maar dat er niet meer gevallen zijn van te snel rijden.